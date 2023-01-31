الخرطوم 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واسالتقى وزير الخارجية السوداني علي الصادق بمكتبه بديوان الوزارة اليوم، بوفد الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر برئاسة مستشار رئيس الاتحاد الدكتور عباس قوليت.وجرى خلال اللقاء بحث السبل الكفيلة بحل المشكلات التي تعيق عمل الجمعية الوطنية للهلال الأحمر السوداني وتوفير الموارد المالية للجمعية.وأوضح الوزير السوداني أن الحكومة والاتحاد ينظرون بشكل متطابق لعمل الجمعيات الوطنية، موكدًا تقديرهم لما يقوم به الاتحاد والجمعية الوطنية في السودان .وأكد أن الحكومة السودانية ستواصل دعمها لجمعية الهلال الأحمر السودانية، لافتاً إلى أن الجمعية تقوم بأدوار مكملة للجهود التي تقوم بها الحكومة في مجابهة الكوارث وتقديم الدعم للمتضررين.// انتهى //14:54ت م0100