الرياض 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واسالتقى مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، بمقر المركز في الرياض أمس، المبعوث الخاص البريطاني لشؤون البحر الأحمر والقرن الأفريقي سارة مونتغمري والوفد المرافق لها.وجرى خلال اللقاء بحث سبل دعم العمل الإنساني في منطقة القرن الأفريقي في كافة المجالات، ومناقشة أساليب الاستجابة الإنسانية في كل من إثيوبيا وكينيا والصومال، فضلا عن بحث الوضع الإنساني في جمهورية السودان و جنوب السودان.وأكد البيز استمرار التزام المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لإنقاذ وتحسين حياة آلاف الأشخاص الذين هم في حاجة ماسة للمساعدة، منوها بالدور الفاعل للمركز للتخفيف من معاناة المجتمعات الضعيفة والمحتاجة في جميع أنحاء العالم ، مستذكرًا المشاريع والبرامج المشتركة بين المركز وبريطانيا بهذا الشأن.وأشادت سارة مونتغمري بالجهود الإنسانية الكبيرة التي تبذلها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، مشيرة إلى أهمية تضافر الجهود الدولية لخدمة الفئات المحتاجة في الدول ذات الاحتياج والعمل على تحسين وضعها المعيشي.// انتهى //14:56ت م0101