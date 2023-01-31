اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1.130 سلة غذائية في عدة مناطق بإقليم السند الباكستاني
الثلاثاء 1444/7/9 هـ الموافق 2023/01/31 م واس
إسلام آباد 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واس
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1.130 سلة غذائية في مناطق دادو وسانقر وجامشورو بإقليم السند في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 7.910 أفراد.
ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للفئات الأكثر احتياجاً والمتضررين من الفيضانات في باكستان.
// انتهى //
14:57ت م
0102