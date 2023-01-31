إسلام آباد 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1.130 سلة غذائية في مناطق دادو وسانقر وجامشورو بإقليم السند في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 7.910 أفراد.ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للفئات الأكثر احتياجاً والمتضررين من الفيضانات في باكستان.// انتهى //14:57ت م0102