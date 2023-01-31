الجبيل 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واسمنحت جمعية تطورات الدم والعلاجات الحيوية (AABB) , قسم المختبرات الطبية وبنك الدم بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل الاعتماد الدولي للمرة الثالثة على التوالي، وذلك بعد اجتيازها لمعايير الجودة العالمية وفقًا للشروط المعتمدة دوليًا، حيث يمنح هذا الاعتماد المختبرات الطبية وبنوك الدم المتماشية مع أنظمة الجمعية الأمريكية، تطبيق برامج مراقبة الجودة والمواصفات والمقاييس العالمية في مختلف مراحل التبرع والفحص وفصل المكونات ونقل وحفظ الدم.ويأتي هذا الاعتماد نتيجة التزام بنك الدم بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل، بتطبيق أعلى درجات الجودة وتأمين الدم ومشتقاته خلال عمليات التبرع والفحص والتجهيز والالتزام بمواصفات الجمعية الأمريكية لبنوك الدم، ووضع سلامة المريض في المقام الأول.وتعد جمعية تطورات الدم والعلاجات الحيوية (AABB) من أهم الجمعيات الطبية الموثوقة وأعلى الجهات العلمية عالميًا، والمؤهلة بمنح الاعتمادات لبنوك الدم داخل الولايات المتحدة الأمريكية وحول العالم وذلك من أجل تحسين إجراءات التبرع بالدم وحفظه وصرفه للمرضى ضمن أقصى شروط السلامة والأمان.// انتهى //14:58ت م0103