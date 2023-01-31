كابل 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية للمتضررين من الفيضانات والأسر الأكثر احتياجا في أفغانستان لعام 2022 - 2023م، بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي.وجرى اليوم توزيع 450 سلة غذائية في منطقة قلعة فتح الله بولاية كابل، استفاد منها 450 أسرة.ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة ممثلة بالمركز للوقوف مع الشعب الأفغاني الشقيق والتخفيف من معاناة المتضررين من كارثة الفيضانات بمختلف المدن والولايات في أفغانستان.// انتهى //14:59ت م0104