الرياض 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واسكرّمت هيئة المحتوى المحلي والمشروعات الحكومية، "سواعد" لخدمات الأعمال والمملوكة لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" بجائزة التميز في المحتوى المحلي، بعد فوزها بالمركز الأول ضمن المنشآت الفائزة في مسار منشآت القطاع الخاص فئة المنشآت المتوسطة.وسلّم معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، "سواعد" لخدمات الأعمال بدرع الفوز خلال حفل الفائزين بجائزة التميز المحلي في نسختها الأولى الذي أقيم الأربعاء بالرياض.وجاء فوز "سواعد" لخدمات الأعمال نظراً لجهودها الوطنية في تنمية المحتوى المحلي على صعيد الاقتصاد الوطني ومساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة.من جهته، عبرّ الرئيس التنفيذي لسواعد نزار بن صالح الصويان، عن فخره واعتزازه بهذا الفوز، موضحاً أن هذا التتويج يأتي بسبب نهج "سواعد" في تمكين الكوادر الوطنية : "حيث يشكل السعوديين والسعوديات 98% من كوادر الشركة كما تشكل الكوادر النسائية نسبة 60% منهم".وتهدف جائزة التميز في المحتوى المحلي، إلى تحفيز القطاعين العام والخاص والفئات المستهدفة من المشاركة في تنمية المحتوى المحلي ورفع نسب الالتزام بمتطلباته عبر توفير آليات تقييم واضحة للمشاركين، والمساهمة في بناء اقتصاد قوي ومستدام وتعزيز القوة الشرائية الوطنية.الجدير بالذكر أن جائزة المحتوى المحلي تُعد مشجعاً ومحفزًا لجميع القطاعات الحكومية والخاصة في إثراء المحتوى المحلي في المملكة، وتسعى إلى رفع مستويات المشاركة وتطوير أداء المتنافسين في تنفيذ العقود والمشاريع؛ بهدف تعزيز الإمكانات المحلية وتعظيم الفائدة من القوة الشرائية الوطنية.// انتهى //15:01ت م0105