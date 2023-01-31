الجزائر ٠٩ رجب ١٤٤٤ هجري الموافق ٣١ يناير ٢٠٢٣ م واسأدانت الجزائر اليوم الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا يومي الأحد والاثنين الماضيين ببوركينا فاسو وحدة قتالية في فالانجوتو (شمال البلاد) ومدنيين بمنطقة كاسكيدز (جنوب البلاد) مخلفين عشرات القتلى والجرحى من الجنود والمتطوعين والمدنيين.وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان، تضامنها مع بوركينا فاسو في هذه الظروف الأليمة، مشددة على ضرورة إدراج التصدي لهذه الآفة على رأس الأولويات الدولية في المرحلة الراهنة واعتماد مقاربة شاملة ومتعددة الأطراف تقوم على تعزيز البعد الوقائي وعلى معالجة العوامل المغذية للإرهاب والتطرف العنيف.// انتهى //15:08ت م0107