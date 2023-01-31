مقديشو 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 500 سلة غذائية في منطقة جربهاري بمحافظة جيدو التابعة لولاية جوبالاند بجمهورية الصومال الفيدرالية، استفاد منها 3.000 مستفيد .يأتي ذلك ضمن مشروع التدخلات المنقذة للحياة لتوفير الأمن الغذائي للفئات الأكثر احتياجاً والنازحين والمتضررين من الجفاف في جمهورية الصومال .// انتهى //15:10ت م0110