اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 500 سلة غذائية في محافظة جيدو بالصومال
الثلاثاء 1444/7/9 هـ الموافق 2023/01/31 م واس
مقديشو 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واس
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 500 سلة غذائية في منطقة جربهاري بمحافظة جيدو التابعة لولاية جوبالاند بجمهورية الصومال الفيدرالية، استفاد منها 3.000 مستفيد .
يأتي ذلك ضمن مشروع التدخلات المنقذة للحياة لتوفير الأمن الغذائي للفئات الأكثر احتياجاً والنازحين والمتضررين من الجفاف في جمهورية الصومال .
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15:10ت م
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