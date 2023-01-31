الأحساء 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء بمقر المحافظة اليوم، معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل، يرافقه عدد من مسؤولي الوزارة.وجرى خلال الاستقبال استعراض العديد من الموضوعات المتعلقة بمشاريع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وتعزيز الفرص الاقتصادية والتنموية التي تقدمها الوزارة من خلال المشاريع والخدمات المقدمة بالمحافظة.ونوّه سموّه بما يحظى به هذا القطاع من اهتمام ومتابعة من القيادة الحكيمة, وأهمية قطاع الصناعة في توسيع القاعدة الاقتصادية وانعكاسها على تنمية وتطوير المناطق وتوفير الفرص ‏الوظيفية والاستثمارية لأبناء وبنات الوطن.من جهته أوضح المهندس الزامل أن منظومة الصناعة والثروة المعدنية تعمل على تعظيم الفائدة من القطاع، وتعزيز الفرص الاستثمارية فيه، مؤكداً أهمية القطاع الصناعي في توسيع القاعدة الاقتصادية للمملكة وفق مستهدفات "رؤية المملكة 2030"، عبر التكامل والشراكة الحقيقية مع مختلف القطاعات الحكومية، لتنمية الفرص المتاحة، وإيجاد قطاع صناعي رائد، ويتيح الفرص النوعية للمستثمرين الصناعيين، كما يوفر فرصاً وظيفية مميزة لأبناء وبنات الوطن.// انتهى //16:28ت م0125