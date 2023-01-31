الرياض 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واسأقامت هيئة الأزياء لقاءً افتراضياً مفتوحاً مع المهتمين بقطاع الأزياء، وشركات التجزئة، والأكاديميين، والجامعات، إلى جانب مصممي الأزياء المحترفين؛ وذلك بهدف تعريفهم بإستراتيجية الهيئة ومستهدفاتها، وأبرز منجزاتها.وطرحت الهيئة خلال اللقاء ما تهدف إليه في استراتيجيتها من الإشراف على عمل وجودة مخرجات قطاع الأزياء في المملكة وتنظيمه؛ وذلك لتطويره والنهوض بمقوماته ودعم ممارسيه, مبيّنةً عملها على بناء استراتيجية جديدة للقطاع سعياً منها لتعزيزه وتطويره واقتراح المشروعات التي من شأنها تحفيز القطاع ومخرجاته.وأوضحت هيئة الأزياء رؤيتها في الارتقاء بالقطاع في المملكة من خلال الثقافة، وبالتالي تعزيز التراث والهوية الوطنيتين, بالإضافة إلى تلبية الاحتياجات العالمية وتحقيق الأثر في الاقتصاد الوطني, إضافةً لرسالتها في تمكين وتطوير قطاع الأزياء وتحقيق ازدهاره ليكون مستداماً وجامِعاً ومتكاملاً في مختلف مراحل سلسلة القيمة، وتعزيز المواهب والخبرات والكفاءات المحلية.واستعرضت في اللقاء مخرجات مبادراتها التي عملت عليها منذ تأسيسها كملتقى مستقبل الأزياء التي تعد منصة رقمية متاحة لجميع المهتمين حول العالم، وتسهم في استكشاف مستقبل متصل ومستدام، إضافة برنامج 100 براند سعودي الذي يحتضن مجموعة من المصممين وأصحاب العلامات التجارية السعودية، ومشاركة البرنامج في العديد من المعارض المحلية و العالمية.ويأتي اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات المفتوحة التي تنظمها هيئة الأزياء مع مجتمع الأزياء والمهتمين به، والمستثمرين فيه، وذلك بهدف إيجاد قناة اتصالية دائمة معهم، وإشراكهم في صناعة القرار، واستجلاب الأفكار التطويرية، إلى جانب تحديد التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع، وتحفيز الحلول الممكنة لتفاديها.// انتهى //16:30ت م0126