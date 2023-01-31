الأحساء 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء بمقر المحافظة اليوم مدير صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" تركي بن عبدالله الجعويني يرافقه عدد من قيادات الصندوق.ونوّه سموّه بدعم القيادة الحكيمة لدعم تدريب وتأهيل وتوظيف أبناء وبنات الوطن، والمضي نحو تطوير المهارات والقدرات المهنية والمعرفية بين أوساط الباحثين والباحثات عن عمل.واستمع لشرح عن برامج ومشروعات ومبادرات "هدف" لدعم توطين الوظائف وزيادة أعداد المنظمين لسوق العمل، وما قام به الصندوق في تطبيق وإعداد الدورات وورش العمل.من جهته أفاد الجعويني أن الصندوق يشهد تحولات مختلفة من خلال رفع مستوى الشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة بغرض زيادة معدلات التوطين ورفع المستوى المهاري لأبناء وبنات الوطن في سوق العمل, انطلاقا من توجيهات الحكومة الرشيدة للاستثمار في رأس المال البشري.// انتهى //16:37ت م0127