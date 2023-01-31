المنامة 09 رجب 1444 هـ الموافق31 يناير 2023 م واسالتقى الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية البحريني اليوم قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية قائد الأسطول الخامس الفريق بحري تشارلز برادفورد كوبر .وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الأمني بين البلدين، إضافة إلى بحث تبادل الخبرات والتنسيق الأمني والسبل الكفيلة بتطوير العمل المشترك بما يخدم مصالح البلدين.// انتهى //16:38ت م0128