سياسي / وزير الداخلية البحريني يلتقي قائد الأسطول الخامس الامريكي
الثلاثاء 1444/7/9 هـ الموافق 2023/01/31 م واس
المنامة 09 رجب 1444 هـ الموافق31 يناير 2023 م واس
التقى الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية البحريني اليوم قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية قائد الأسطول الخامس الفريق بحري تشارلز برادفورد كوبر .
وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الأمني بين البلدين، إضافة إلى بحث تبادل الخبرات والتنسيق الأمني والسبل الكفيلة بتطوير العمل المشترك بما يخدم مصالح البلدين.
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16:38ت م
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