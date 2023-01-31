أثينا 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واسالتقى وزير الشؤون الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس اليوم, مع وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الهندية مينا كاشي, وذلك خلال زيارة رسمية تقوم بها الوزيرة الهندية لليونان حاليًا.وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن سبل تعزيز التعاون الثنائي والدولي, وبحث سبل تعزيز العلاقات اليونانية الهندية في كثير من المجالات، بما فيها مجالات الاقتصاد والثقافة والهجرة.// انتهى //16:39ت م0129