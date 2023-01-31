القاهرة 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 29 مليار جنيه مصري, ليصل إلى 059ر1 تريليون جنيه، بعد تداولات بلغت نحو 7ر2 مليار جنيه.وانخفض مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 41ر3%, مسجلًا 38ر16446 نقطة، وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بما نسبته 95ر2%, ليصل إلى 3ر2883 نقطة، كما فقد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا نحو 95ر2% من قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 77ر4337 نقطة.// انتهى //16:40ت م0130