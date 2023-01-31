الخرج 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واسبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج , تم بديوان المحافظة اليوم, توقيع الخطوط الحديدية السعودية (سار) عقد نقل مع شركة "الصافي" لصناعة الألبان والمنتجات الغذائية لنقل منتجات الشركة من المواد الغذائية عبر شبكة الخطوط الحديدية وذلك من محافظة الخرج إلى ميناء الملك عبد العزيز بالدمام.وأشار سمو محافظ الخرج إلى توجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- على الارتقاء بالصناعات المحلية والخدمات اللوجستية والنقل في المملكة، وتوفيرها لكل سبل الدعم المطلوبة لتطوير هذه القطاعات والارتقاء بها بما يسهم في تطوير الأطر التنموية الداعمة لرؤية المملكة 2030.وأوضح أن هذا العقد بين شركة "سار" وشركة الصافي يمثّل أحد أوجه التكامل بين القطاعات المختلفة الذي سيسهم بشكل فاعل في تعزيز الصناعات الوطنية، وضمان استمرارية وصول السلع والإمدادات الغذائية إلى الوجهات المطلوبة وفق أعلى معايير الجودة والأمان التي يقتضيها هذا القطاع.وأضاف سموه أن هذا الحدث ما هو إلا نتاج لرؤية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء (2030) الداعمة لقطاعي النقل والخدمات اللوجستية والصناعة في المملكة, ومواكبة لمستهدفات الرؤيه في خفض معدلات الانبعاثات الكربونية من خلال نقل البضائع عبر السكة الحديدية للمسافة الممتدة بين الدمام والخرج في (3000) آلاف حاوية، و تنحية (13000) ألف رحلة شاحنه.وأكد أنه بناءً على توجيهات سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه في العمل على التنمية والمحافظه على البيئه، فإن هذا العقد سيعمل على تحقيق هذه المزايا التنموية والبيئية التي من أبرزها، الإسهام المباشر في رفع معدلات السلامة المرورية على الطريق، والمشاركة في الحفاظ على البنى التحتية للطرق.ووقع الاتفاقية من جانب "سار" الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور بشار بن خالد المالك، فيما وقعها من جانب "الصافي" الرئيس التنفيذي للشركة هشام عز العرب .// انتهى //16:42ت م0131