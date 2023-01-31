حائل 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واسشكلت الأجواء الشتوية والمكونات الجغرافية المتنوعة والممتزجة بكميات الأمطار التي هطلت على منطقة حائل لوحة طبيعية خضراء تزينت بأنواع الزهور والأشجار والنباتات البرية المختلفة, وأضفت جمال التضاريس من الأودية والسهول والنفود وسفوح الجبال التي تتشكل خلالها الأودية المتعرجة جانبها الإبداعي المتكامل خلال أيام فصل الشتاء من كل عام في الهضاب والجبال والمناطق المفتوحة وعلى كثبان النفود الذهبية.تلك المكونات الطبيعية ستضفي للمتسابقين في رالي حائل الدولي2023 جمالاً على قوة وهيبة تحدي الرالي في منعطفاته وممراته الوعرة والمفتوحة التي تستهوي الكثير من محبيها على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي.وينقل رالي حائل الدولي رسالة عالمية من خلال التعريف بتضاريس المملكة التي تعد بيئة جاذبة لهذا النوع من الرياضة حيث تعد صحراء النفود الذهبية التي يقام فيها رالي حائل من أوعر وأصعب الصحاري في الجزيرة العربية التي يصعب على الكثير دخولها سابقاً، التي حولها الرالي إلى مضمار ونقاط للمتسابقين غدت مواقع عديدة في الصحراء جاذبة للتنزه خاصة في وقت الرالي.وتعد منطقة حائل التي تقع في شمال نجد في شمال غرب المملكة غنية بالمكونات الجغرافية والمناخية المتباينة والشديدة التنوع والتداخل، حيث ترتسم على أرضها جميع التضاريس من الجبال والهضاب والروابي والسهول والأودية ورمال النفود الذهبية، كما تشتهر بسلسلة جبال أجا وسلمى التي تتخللها العديد من الشعاب في داخلها وبعض القرى الصغيرة والنخيل والعيون، بالإضافة إلى العديد من الآثار والنقوش التاريخية التي تعود لعصور مختلفة، حيث تعد من أغنى مناطق المملكة بالآثار.// انتهى //17:02ت م0136