موسكو 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واسعقد وزير الخارجية المصري سامح شكري جلسة مباحثات اليوم مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، وذلك خلال زيارته الحالية إلى العاصمة الروسية موسكو.وتناولت المباحثات سُبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك القضية الفلسطينية، والأوضاع في كلٍ من ليبيا، وسوريا، وعلاقات التعاون فيما بين الدول الأفريقية وشركائها الدوليين، وكذلك الوضع الاقتصادي العالمي وتأثيره على الدول النامية.// انتهى //17:11ت م0137