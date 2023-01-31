القاهرة 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واسأوصى الملتقى الثالث للفتاة العربية، بوضع استراتيجية دولية عربية لتمكين المرأة، وتسليط الضوء على وضع المعتقلات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتعزيز مفهوم النوع الاجتماعي، والمساهمة في تغير الأنماط الثقافية المناهضة لحقوق المرأة.واتفق المشاركون في الملتقى في ختام أعماله بالقاهرة اليوم، على أهمية دعم دور الفتيات في المجتمعات العربية، وأهمية تقديم وسائل التواصل الاجتماعي محتوى للتوعية بدور المرأة في المجتمع، وكذلك سن قوانين تتماشى مع أخلاقيات المجتمع ومبادئه.كما دعوا إلى ضرورة تفعيل القوانين والأنظمة حول العنف ضد المرأة، وضرورة تغيير نظرة الأجيال نحو المرأة ومكانتها النمطية الموجودة في المجتمع.وشهد الملتقى الثالث للفتاة العربية - الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة المصرية بالتعاون مع جامعة الدول العربية ومنظمة المرأة العربية، بمشاركة أكثر من 120 شابًا وفتاة يمثلون 18 دولة عربية - انعقاد عدد من الورش المتخصصة لدعم قضايا المرأة في المجتمعات العربية.// انتهى //17:39ت م0140