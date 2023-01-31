نجران 9 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واسدشّن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران ورئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بالمنطقة, المتجر الإلكتروني للجمعية.جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع مجلس إدارة الجمعية، بديوان الإمارة اليوم , حيث وجرى خلال الاجتماع استعراض نتيجة تقرير الحوكمة 2022، ونتائج الجودة ومتطلبات الايزو، والبرامج والأنشطة الخاصة بقسم حفظ النعمة، إضافةً إلى مناقشة التراخيص الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.وشدّد سمو أمير منطقة نجران على أهمية العمل الخيري، ودور الجمعيات في تقديم خدماتها لجميع منتسبيها، مثمنًا التعاون والتكاتف في مجتمع المنطقة، وحرص الجميع على الإسهام والدعم للعمل الاجتماعي والخيري.// انتهى //17:42ت م0141