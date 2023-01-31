عرعر 9 رجب 1444هـ الموافق 31 يناير 2023م واستفقّد معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمبة الاجتماعية للتنمية الاجتماعية ماجد بن عبدالرحيم الغانمي اليوم، فرع الوزارة بمنطقة الحدود الشمالية ومكتب الضمان الاجتماعي ومركز التنمية الاجتماعية ووحدة الحماية الأساية ومركز التأهيل الشامل بعرعر.واطّلع على سير العمل في الدور والمراكز والمكاتب التابعة للوزارة في المنطقة، كما استمع معاليه إلى شرح عن أبرز منجزات الفرع والمبادرات والخدمات والبرامج والأنشطة المقدمة للنزلاء والمستفيدين، بالإضافة إلى اطّلاعه على تجارب الجمعيات الخيرية في المنطقة وإسهاماتها في تعزيز عمل القطاع غير الربحي ونموه.وافتتح خلال زيارته مقر دار الإيواء المؤقت للأحداث.// انتهى //17:42ت م0142