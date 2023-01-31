الرياض 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واسوقّعت شركة الدرعية مؤخرًا عقد تصميم وبناء شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية للمرحلة الأولى من مشروع الدرعية بما في ذلك وادي صفار ووادي حنيفة، وذلك مع شركة الاتصالات المتكاملة "سلام" وشركة أبراج الاتصالات المحدودة "توال".وقع العقد كلٌّ من الرئيس التنفيذي لمجموعة هيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزيريلو، والرئيس التنفيذي لشركة سلام المهندس أحمد العنقري، والرئيس التنفيذي لشركة توال المهندس محمد الحقباني .ويتضمن العقد توفير الوصول المفتوح إلى خدمات الاتصالات لزوار مشروع الدرعية والمستأجرين وأصحاب العقارات، فيما تغطي الألياف الضوئية أكثر من 2,000 قطعة أرض، ومن المقرر أن يمتد العقد لـ 15 عامًا، كما يضم المشروع أكثر من 80 برجًا للاتصالات، ويُتوقّع أن يستغرق بناء المشروع 3 سنوات.وأكد إنزيريلو أن شركة الدرعية تعطي الأولوية للاتصالات السلكية واللاسلكية والوصول إلى الشبكة عبر جميع مشاريعها التتطويرية، مع الالتزام بأعلى المعايير العالمية في هذا المجال، مضيفاً أن العقد المبرم مع "سلام" و "توال" يندرج ضمن هذا المسار، إذا يدعم سعي مشروع الدرعية في تعزيز وتوفير اتصال لاسلكي عالي السرعة وألياف للمستأجرين والمقيمين وزوار الدرعية التي من شأنها أن تُحسّن جودة الحياة بشكل كبير، منوها أن المشروع يأتي كجزء من خطة هيئة تطوير بوابة الدرعية الشاملة لتقديم إدارة محايدة عالية السرعة لشركات اتصال مختلفة، ودعم اتصال إنترنت الأشياء (IoT)، ودمج تقنية المدينة الذكية، والسماح لسكان وزوّار الدرعية اختيار مزود الخدمة المفضل لديهم.وستعمل البنية التحتية المشتركة على تقليل التكلفة التي يتحملها مشغلو نظام الخدمات، كما ستقلل أيضًا من عدد الأبراج اللازمة للتغطية، وستوفر خدمات اتصالات موثوقة في جميع المشاريع التطويرية في الدرعية ، وبالتالي ضمان وجود شبكات اتصال قوية، فيما تعمل خدمات الاتصالات الجديدة في جميع أرجاء وادي حنيفة ووادي صفار على تحسين الاتصال اللاسلكي وتوفير خدمات 4G و 5G للمقيمين والزائرين، مع استبدال أبراج المزودين بأبراج مموهة محسّنة تنسجم بشكل أفضل مع التصميم المعماري التراثي.الجدير بالإشارة أن أعمال المشروع بدأت في أغسطس 2022 بإنشاء برج مؤقت من أجل توفير خدمات الإتصال أثناء الفترة الإنشائية للمنطقة، ومن سمات الاستدامة في هذا المشروع توفيره لأبراج اتصالات مشتركة تستضيف في كل برج جميع مشغلي شبكات الجوال الرئيسية الثلاث، وخفض عدد الأبراج وأثرها البصري، إلى جانب استخدام الأبراج المموهة لتنسجم مع التصميم المعماري التراثي، مع توفير تغطية عالية المستوى وبأحدث طراز، وسيتيح المشروع اتصال الألياف عالية السرعة، وخدمات لاسلكية 4G و5G، بالإضافة إلى حلول المباني الداخلية.// انتهى //17:43ت م0143