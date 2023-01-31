جيران 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واستُشارك الشؤون الصحية بمنطقة جازان ممثلة بالقطاع الجبلي، في النسخة الثامنة من مهرجان عسل جازان، الذي ينظِّمُه فرع وزاره البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة في ساحة المركز الحضاري بمحافظه العيدابي.وأوضحت صحة جازان، أنها تُشارك بعربتين متنقلتين بطواقمها الطبية والفنية، لتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية والإسعافية للزوار طيلة فترة المهرجان، إضافة إلى سيارة إسعاف تم تأمينها بفريقها الطبي.// انتهى //17:43ت م0144