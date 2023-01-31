الرياض 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واستغلب فريق مضر على نظيره الخليج بنتيجة (27-31) في المواجهة المؤجلة من الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد لدرجة الشباب للموسم الرياضي 2022-2023م، والتي جمعتهم اليوم، على صالة نادي الخليج بسيهات.وفرض الخليج تقدمه بالنتيجة في معظم مجريات الشوط الأول، حتى عاد فريق مضر للتعادل لأول مرة عند الدقيقة 23 من عمر اللقاء، قبل أن يُنهي الشوط متقدماً بفارق هدف واحد (12-13).وفي الشوط الثاني عاد الخليج للتقدم مجدداً عند الدقيقة الثالثة، وسارت مجريات المباراة بين الفريقين حتى تمكن مضر من توسيع الفارق والظفر بالفوز ونقطتي المواجهة.وبذلك رفع فريق مضر رصيده إلى 28 نقطة استمر بها في المركز الثاني، مبتعداً عن فريق الخليج الذي تجمد رصيده عند 24 نقطة، مع وجود مواجهتين مؤجلة للخليج أمام فريقا النور والصفا.// انتهى //18:41ت م0159