الرياض 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واسينطلق غدًا في العاصمة البحرينية المنامة جدول أعمال الكونجرس الـ33 للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والذي يشهد إعلان بداية الولاية الثالثة لمعالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة لرئاسة الاتحاد الآسيوي، ورئاسة الاتحاد القاري، كما ستشهد العاصمة البحرينية إجراء انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي وعضوية مجلس الفيفا عن قارة آسيا، وهو الحدث الذي تتجه إليه أنظار أسرة كرة القدم بالقارة الصفراء.ويتضمن جدول الأعمال للكونجرس، الإعلان الرسمي عن الدولة الفائزة بشرف تنظيم نهائيات كأس آسيا 2027 ، مع بقاء ملف وحيد في السباق هو ملف المملكة العربية السعودية، علما أن خمس دول كانت تقدمت للاستضافة قبل انسحاب أوزبكستان وإيران والهند، واستبعاد قطر بسبب نيلها استضافة كأس آسيا 2023.ويعكس حرص الاتحادات الوطنية في القارة على التنافس بقوة لنيل شرف استضافة وتنظيم كأس آسيا، قيمة البطولة وأهميتها لاسيما بعد الاهتمام الكبير الذي أولاه الاتحاد القاري للعبة، بتلك البطولة خاصة في قرار زيادة منتخباتها إلى 24 فريقا مع نسخة الإمارات 2019، والتي حققت نجاحات فنيا وتنظيميا كبيرا.كما يحسب للاتحاد الآسيوي القيام بالكثير من الإصلاحات القانونية في هذا الشأن، عبر منح الجمعية العمومية للاتحاد القاري، حق اختيار الملف المستضيف لكأس آسياويشهد جدول أعمال الكونجرس، مراسم الانتخابات على مركز نائب رئيس الاتحاد، بواقع 5 مقاعد، حيث يتم تخصيص مقعد لكل منطقة جغرافية بالمناطق الخمس التي تشكل القارة الصفراء وهي، شرق آسيا، غرب آسيا، جنوب آسيا، وسط آسيا، وآسيان، وفق المادة 7.10 من النظام الأساسي (نسخة عام 2022)، بالإضافة إلى 6 أعضاء من قارة آسيا، يترشحون لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، من ضمنهم عضو نسائي من أعضاء المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بالإضافة إلى 5 أعضاء من النساء، من بينهن واحدة ستكون ضمن أعضاء مجلس "فيفا" ، و 9 أعضاء إضافيين في المكتب التنفيذي، يمثلون باقي المناطق، لفئة "العضوية".كما سيعرض على هامش الكونجرس، كل ما يتعلق بالموازنة المالية، ونجاح الاتحاد القاري في تحقيق فائضا إيجابيا، مع عرض أبرز المشروعات التي ساهم الاتحاد الآسيوي في تنفيذها عبر مختلف مناطق القارة بهدف تطوير اللعبة ودعم الاتحادات الوطنية الأعضاء في مشاريع التطوير، ونجاحات مختلف القطاعات العاملة في الاتحاد.// انتهى //18:45ت م0161