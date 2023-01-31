جدة 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واسعقدت اللجنة المنظمة لبطولة السعودية الدولية اليوم، المؤتمر الصحفي لنجمي المنتخب السعودي فيصل سلهب وسعود الشريف عقب قرار الاحتراف كثاني وثالث محترفي رياضة الجولف في السعودية، وذلك للحديث حول استعداداتهما للمشاركة في البطولة وعن إنجازهما الشخصي بحضور ممثلي وسائل الإعلام المحلي والإقليمي والدولي.وينضم كل من سلهب 26 عامًا والشريف 23 عامًا لزميلهما في المنتخب عثمان المُلا 36 عامًا ليكملوا مسيرتهم الاحترافية في عالم الجولف معًا، وليُمثّلوا المملكة العربية السعودية في المحافل الدولية وفي مختلف البطولات حول العالم بدعم مستمر من جولف السعودية والاتحاد السعودي للجولف، ليستمروا في عكس صورة إيجابية عن الرياضة التي أصبحت في متناول المجتمع السعودي بفضل البرامج المجتمعية التي يتم تقديمها والمنشآت المختلفة المنتشرة حول المملكة.وقال اللاعب سلهب خلال المؤتمر الصحفي: "إن هذه خطوة كبيرة أخرى في رحلتنا نحو الاحتراف، لاسيما وأن توقيتها يوافق تواجدنا داخل المملكة وهو أفضل مكان للبدء بمسيرتنا الاحترافية"، مشيراً إلى أنه كانت الرحلة طويلة حتى بلغنا هذه المرحلة بفضل الله ثم الدعم الرائع من جولف السعودية والاتحاد السعودي للجولف، وأعضاء فريق التدريب.من جانبه بين المحترف سعود الشريف، أن احتراف رياضة الجولف كان هدفه منذ الصغر، وسيستمر في ممارستها واتخاذها كمسيرة مهنية، مشيراً إلى أن الدور الرئيسي القائم من جولف السعودية مع الاتحاد السعودي للجولف في نشر رياضة الجولف بالمملكة ومنح فرصة ممارسة رياضة الجولف والمساهمة في الوصول إلى هذا المكان، متطلعاً لمشاركة الرحلة مع اللاعبين المحترفين عثمان الملا وفيصل سلهب ومواجهة أفضل لاعبي الجولف على أرضية أفضل الملاعب حول العالم.فيما عبر أول لاعب محترف عثمان المُلا، عن سعادته بوصول زملائه في المنتخب لهذه المرحلة، قائلًا: "اتخاذي لقرار احتراف رياضة الجولف كان أمرًا هامًا، ولم أكن لأقدم على تلك الخطوة لولا الدعم الذي حصلت عليه من جولف السعودية والاتحاد السعودي للجولف، حيث إن حياة الاحتراف في الجولات العالمية تتطلب الكثير من الأمور، لذا آمل بأن أنجح في توجيه فيصل وسعود نحو الاتجاه الصحيح لتفادي الأخطاء وتجاوز الصعوبات التي ستواجه كل منهما في بداية مسيرتهما الاحترافية.يُذكر أن اللاعبين فيصل سلهب وسعود الشريف يدخلان تاريخ رياضة الجولف السعودية بعد الإعلان عن انتقالهما لفئة المحترفين، ليصبحا بذلك ثاني وثالث لاعب سعودي يصلان لهذا الإنجاز، قبل انطلاق بطولة السعودية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة تحت مظلة الجولة الآسيوية للقولف يوم الخميس القادم.// انتهى //19:07ت م0164