تبوك 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واسأجريت أمس مراسم قرعة بطولة دوري رابطة الهواة لكرة القدم بمنطقة تبوك بمشاركة 15 فريق, بحضور رؤساء الفرق وعدد من الرياضيين وهواة كرة القدم بالمنطقة.وأكد رئيس رابطة الهواة لكرة القدم بمنطقة تبوك مفرح البلوي في تصريح لـ واس أن بطولات الرابطة الرسمية والتنشيطية تقام تحت مظلة الاتحاد السعودي لكرة القدم ووزارة الرياضة والتي تعد المظلة الرئيسة للرابطة والمنظمة لعلاقتها بالجهات الحكومية والرياضية وذات العلاقة وفق النظام الأساسي للرابطة ، لافتاً النظر إلى أن البطولة ستنطلق الأسبوع القادم بنظام الدوري، وسيكون الحضور متاحاً للجمهور من الشباب والعائلات بالمجان.وبيّن أن الرابطة تسعى من خلال إقامة مثل هذه البطولات إلى تحقيق توسع وتطوير كرة القدم في المنطقة، بما يتماشى مع أهداف الاتحاد السعودي لكرة القدم لاسيما فيما يتعلق بزيادة ممارسي الرياضة والنشاط البدني في المملكة، الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً مع برنامج جودة الحياة، وذلك ضمن برامج رؤية المملكة 2030.// انتهى //19:08ت م0165