القاهرة 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واستستضيف مصر السبت المقبل المؤتمر الدولي الحادي عشر لاتحاد المحاسبين والمراجعين العرب، الذي يعقد بالقاهرة تحت عنوان "الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة.. الفرص والتحديات"، بمشاركة واسعة من منظمات واتحادات المحاسبة والمراجعة في الدول العربية .ويناقش المؤتمر الذي يعقد على مدى يومين، عدد من القضايا والموضوعات المهمة منها: مهنة المحاسبة والمراجعة والتحديات الاقتصادية والرقمنة، والبنوك والتحديات المالية والاقتصادية العالمية، والتأمين وتحديات التقارير المالية، والتحول الرقمي والتنمية المستدامة .ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على التحول الرقمي الذي يمثل عنصراً مهماً في تعزيز القدرة التنافسية وتحقيق التنمية المستدامة، وما يتطلبه هذا التحول من استثمارات في البنية التحتية وتأهيل الثروة البشرية، إلى جانب تطوير وتحديث وتطوير المؤسسات والشركات.// انتهى //19:12ت م0166