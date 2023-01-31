الرياض 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واسنظّمت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض مساء أمس، لقاء ثقافيا استضافت فيه المهندس سعد بن إبراهيم المعجل للحديث عن كتابه :" الصناعة كما عشتُها"، في ملتقى ( كتاب الشهر) ، بحضور عدد من المعنيين والمهتمين بتاريخ الصناعة وتحولاتها في المملكة.وقد أدار اللقاء الدكتور إبراهيم المعجل ، الذي جاء بعنوان:" الصناعة كما عشتها: شدة في الحق .. إنجاز على أرض الواقع " .وقال " إن الصناعة مهمة للإنسانية، وهي القيمة المضافة، وهي التي تُشغّل الناس وترفع من قيمتهم ، وأضاف طريق الابتعاث ليس ممهدا للجميع ، بعكس اليوم حيث إن فرص الابتعاث يسرتها الدولة " .واستعرض عددا من طرق النجاح بالعمل، ومنها الجدية والالتزام والانضباط، الذي يعطي للأجيال نموذجا عمليا مجتهدا، وتطرق إلى تأسيس الغرفة التجارية، ومحاولاته لتغيير المفهوم الشعبي عن الصناعة والعمل بها.ويتضمن كتاب" الصناعة كما عشتها" عشرة فصول تحدث عن نشأة الصناعة في المملكة العربية السعودية، والطاقة ونشأة وزارة الصناعة، وصندوق التنمية الصناعية، وتأسيس غرفة الرياض، ومركز معارض الرياض الدولي الجديد، والصناعات السعودية، ورؤية المملكة 2030 .// انتهى //19:13ت م0167