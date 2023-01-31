الرياض 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واسضبطت وزارة التجارة أحد المتاجر في مدينة تبوك أقام معرضاً مختصاً في تجارة العطور وقدم من خلاله عروض وهمية ومضللة للمستهلكين.وتعود تفاصيل القضية إلى قيام الفرق الرقابية للوزارة بجولات تفتيشية على المراكز والأسواق للتحقق من نظامية أعمالها وضبط مخالفات أنظمة حماية المستهلك.ورصدت مخالفة المتجر الذي قام بالإعلان عن مسابقة للسحب على ثلاث سيارات في بداية العرض ومن ثم قيامه بإخفاء سيارتين والابقاء على واحدة فقط كجائزة للمسابقة وهو ما يعد غشاً وتضليلًا للمستهلك.ووفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري يعد عرض أو تسويق منتج بمعلومات كاذبة أو خادعة أو مضللة للمستهلك مخالفة تستوجب فرض غرامة تصل إلى 500 ألف ريال، أو السجن مدة تصل إلى سنتين أو بهما معاً.// انتهى //19:41ت م0169