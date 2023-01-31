جيزان 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واساطلع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، على استعدادات الجهات واللجان المعنية بتنظيم مهرجان البن الخولاني السعودي العاشر، الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الأسبوع القادم بمحافظة الدائر بني مالك.جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه في الامارة اليوم محافظ الدائر نايف بن ناصر بن لبده، حيث استمع لشرح عن الاستعدادات وأهم الفعاليات المصاحبة للمهرجان، وحجم الإنتاج الذي سيتم عرضه والإيرادات المتوقعة من المهرجان.وأكد سموه أهمية إقامة مهرجان الخولاني السعودي وجهود فرع وزارة البيئة بالمنطقة والجهات المشاركة في تنفيذ المهرجان، ودعم مبادرات تشجيع زراعة البن في المنطقة التي تستهدف زيادة الإنتاج الزراعي ورعايته كمنتج وطني ذي بعد تراثي وثقافي أصيل، مشيرًا إلى أهمية تهيئة بيئة خصبة للمزارعين كافة بما يحقق رفع نسبة الناتج المحلي وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، ومضاعفة العمل من قبل جميع اللجان المعنية للخروج بنسخة المهرجان لهذا العام في أفضل صورة امتداداً لتميز النسخ السابقة من المهرجان.ونوه سمو أمير منطقة جازان بجهود عدد من مشائخ قبائل بني مالك في كل ما يخدم الصالح العام، وتعاونهم المثمر مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص التوسع في زراعة البن بدلا عن الأشجار غير النافعة.// انتهى //19:43ت م0171