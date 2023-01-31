جدة 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واسبحث معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه اليوم، مع معالي وزير خارجية جمهورية بنغلاديش الشعبية، أبو الكلام عبد المؤمن، أوجه التعاون الثنائي بين المنظمة وبنغلاديش وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعمال الدورة الـ 49 لمجلس وزراء خارجية المنظمة التي تستضيفها موريتانيا يومي 16 و17 مارس القادم.واطّلع الأمين العام, خلال اتصال هاتفي بوزير خارجية بنغلاديش, على نتائج زيارته الأخيرة إلى موريتانيا والاستعدادات الجارية لعقد اجتماعات مجلس وزراء الخارجية.// انتهى //19:43ت م0172