باريس 9 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واسشهدت فرنسا اليوم إضرابات على مستوى البلاد، شملت عدداً من القطاعات الحيوية، منها التعليم والمواصلات العامة والطاقة والمستشفيات، احتجاجاً على خطة رفع السن الرسمية للتقاعد من 62 إلى 64 عاماً، وهي الخطوة التي جذبت معارضة واسعة النطاق من الجمهور.وشارك منتسبو الاتحادات النقابية الثمانية الرئيسة في الإضراب، مع مئات الآلاف من العاملين في مسيرة عبر المدن في جميع أنحاء فرنسا، حيث سارت الحشود في وسط باريس وكذلك في مدن رئيسة أخرى مثل تولوز ومرسيليا ونيس وسانت نازير ونانت ورين.ومن المتوقع أن تستمر هذه الاحتجاجات لعدة أيام وهو الأمر الذي يسلط الضوء على الإحباط والمعارضة المتزايدة للخطط الإصلاحية.//انتهى//20:32ت م0174