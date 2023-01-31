أوسلو 9 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واسأعلن صندوق الثروة النرويجي تسجيل أكبر خسارة له منذ الأزمة المالية العالمية الأخيرة، متاثراً بارتفاع معدلات التضخم عالمياً والأزمة في أوكرانيا.وكشف الصندوق الذي يعد أداة الحكومة النرويجية للاستثمارات طويلة الأجل، في بيان بهذا الخصوص عن تسجيل خسائر بنسبة 14.1 %، أو ما يعادل 164 مليار دولار أمريكي خلال العام 2022م.وأشار المدير التنفيذي الصندوق نيكولا تانجين في مؤتمر صحفي بهذا الخصوص، إلى أن العالم يشهد أوقات صعبة، ومن غير المعروف ما إذا كان من الممكن الاستمرار بذات معدلات الفائدة التي حققها الصندوق في الفترة الماضية، قائلاً: "نحن نستثمر في أكثر من 9000 شركة، عبر 70 دولةً، لا يوجد مكان للاختباء".وعلى الرغم من الخسارة الكبيرة، الا أن قيمة الصندوق ارتفعت بشكل عام بمقدار 89 مليار كرونة أو 8.9 مليار دولار على أساس سنوي ، ويرجع ذلك جزئياً إلى ضعف العملة النرويجية وتسجيل 1.1 تريليون كرونة من التدفقات النقدية الوافدة.//انتهى//20:32ت م0175