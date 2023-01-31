الرباط 9 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واسأَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على ارتفاع في التعاملات، مسجلاً مؤشرها الرئيس (مازي) تقدماً بنسبة 1.54 %، بـ10.275,45 نقطة.فقد تقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 1.96 % ليستقر عند 825,61 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعاً بنسبة 2.22 % بمجموع 784,75 نقطة.وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 1.83 % بمجموع 9.489,20 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 60 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 538 مليار درهم مغربي.//انتهى//20:33ت م0176