الرياض 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واسأبدى معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اعتزازَه بالوحدة الآسيوية الكروية التي حققت نجاحات لافتة ورسمت مستقبلاً مبهراً لوضع بصمة التطوير والارتقاء, مرحباً بجميع الاتحادات الوطنية الآسيوية في الاجتماع الثالث والثلاثين للجمعية العمومية, الذي يأتي كأول اجتماع حضوري للجمعية منذ الأزمة الصحية لفيروس كورونا، التي تسببت بنقله عن طريق الاتصال المرئي طوال السنوات الثلاث الماضية.وقال رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: "ننظر ببالغ الفخر والتقدير للمنظومة الكروية الآسيوية التي تناغمت مع كل الظروف والواقع وواجهت العوائق والأزمات محققة النجاحات المستمرة ومسجلة تاريخاً من الإرادة والشراكة والوحدة, الأمر الذي يشير وبوضوح تام إلى أن مستقبل الكرة الآسيوية بأمان تام في ظل وحدة آسيوية شاملة وتنسيق مستمر مشترك بين جميع عناصر اللعبة والاتحادات الوطنية والبيئة الإيجابية التي كرستها الأنظمة والقوانين والقرارات الجماعية".وأضاف "تشهد الكرة الآسيوية قفزات حقيقية ملموسة لتمتين العمل المؤسسي، بجانب النظر بعين الاهتمام لتحقيق قوة تسويقية للعبة، وخلق منظومة مسابقات جديدة، وضخ المزايا والمحفزات للأندية والمنتخبات، وكذلك الاهتمام بتدريب وتطوير العنصر البشري الكروي في آسيا, حيث إن الاتحاد الآسيوي أصبح بيت الجميع ومحضن الإثراء والمناقشات والقرارات الجماعية, وفي الوقت الذي نحتفي بمنجزاتنا فإن التركيز على النظر الدائم للأمام يبقى وقودنا للعمل من أجل الكرة الآسيوية".وأشار معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، إلى أهمية نجاح الاتحادات الإقليمية الخمس؛ من أجل إضفاء فاعلية حقيقية لدور الاتحادات الوطنية الإقليمية،إذْ تمَّ اعتماد مقعد في المكتب التنفيذي لكل اتحاد إقليمي، وذلك تأكيداً على الاهتمام وسعياً لتقوية عملية الاتصال المباشر في المكتب التنفيذي من قبل الاتحادات, كما أن وضع قواعد تنظيمية للاتحادات متسقة مع الدستور الآسيوي يمثل منعطفاً مهما لخلق دور محوري مستقلاً لتلك الاتحادات وجعلها أكثر قوة ومتانة لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الآسيوية".وأكد أن قارة آسيا أصبحت قبلة كرة القدم العالمية بفضل ماتحتويه من إمكانات اقتصادية وبنى تحتية وكوادر بشرية مؤهلة, واليوم نشهد تحولات تاريخية في خطط الاتحادات الوطنية وطموحاتها وخططها التسويقية والفنية والاستثمارية, وهو الأمر الذي ينسجم مع مراحل إستراتيجية الاتحاد الآسيوي منذ عام 2013م , إذ نسعى بكل ثقة في أن تكون الكرة الآسيوية رقماً صعباً في الأداء الفني والقوة التسويقية والاحترافية الإدارية.// انتهى //20:39ت م0177