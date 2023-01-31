ثقافي / إيسيسكو والمجلس الأعلى للتربية والتكوين المغربي يبحثان تعزيزَ التعاون الثنائي
الثلاثاء 1444/7/9 هـ الموافق 2023/01/31 م واس
الرباط 9 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واس
التقى المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) سالم بن محمد المالك، في الرباط اليوم، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي المغربي حبيب المالكي.
وبحث الجانبان - خلال اللقاء- سبلَ تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما تطرقا إلى مناقشة مقترحات التعاون لبناء شراكة بين الإيسيسكو والمجلس.
// انتهى //
20:40ت م
0178