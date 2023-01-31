جدة 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واسالتقى معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه اليوم، معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والتكامل الإفريقي والغينيين في الخارج بجمهورية غينيا الدكتور موريساندا كوياتي.وشدد الوزير الغيني، خلال اللقاء، على الأهمية التي توليها بلاده لمنظمة التعاون الإسلامي ودعمها لجهود الأمين العام في سبيل تحقيق أهداف المنظمة، مشيدًا بدعم المنظمة لعملية الانتقال السياسي في جمهورية غينيا.من جانبه أشاد الأمين العام، بجهود الحوار في جمهورية غينيا، مجددًا دعم المنظمة لجهود غينيا في سبيل تعزيز استقرارها وتنميتها.// انتهى //20:58ت م0181