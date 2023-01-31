الظهران 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واسأطلق مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء" ، النسخة الخامسة من "جائزة إثراء للفنون" لعام 2023م، وهي مبادرة فنية سنوية رائدة تُمنح للفنانين المعاصرين من المملكة والدول العربية، وتتزامن النسخة الجديدة من الجائزة مع الذكرى السنوية الخامسة لمركز إثراء، الذي يُواصل جهوده الخلاقة في تسليط الضوء على الفن المعاصر، وترك أثر ملموس على الحراك الفني المحلي والإقليمي والعالمي.ودعا مركز إثراء الفنانين المحترفين إلى التسجيل والمشاركة في الجائزة التي تعدُّ من أكبر المنح الدولية لدعم وتطوير الفن في المنطقة، إذ يكتمل التقديم في الأول من شهر أبريل المقبل، ومن المنتظر أن تُعلن النتائج في الخامس عشر من شهر مايو، على أن تُقيَّم المشاركات من قبل لجنة تحكيم مُعتبرة من الخبراء الدوليين والإقليميين في المشهد الفني المعاصر، وستقدم جائزة بقيمة 100,000 دولار (375,000 ريال سعودي) للعمل الفني الفائز.وأوضحت رئيسة المتاحف في إثراء فرح أبو شليح، أن جائزة إثراء للفنون تأتي في إطار حرص إثراء على تطوير الصناعة الفنيّة في المملكة وخارجها، ودعم وتمكين المواهب الإبداعية في مجال الفنّ المعاصر، ويسعى إثراء إلى أن يكون منصة عالمية للفنّانين العرب والمقيمين في مختلف الدول العربية، كما تُمكن الجائزة من إنتاج المحتوى الأصلي للفنانين بما يعزِّز أعمالهم على المنصات العالمية.// انتهى //21:04ت م0183