جدة 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واسأجرى معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، مكالمة هاتفية - اليوم- مع معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالمملكة المغربية ناصر بوريطة.وتناولت المحادثات العلاقات الثنائية بين المنظمة والمملكة المغربية، كما تطرق الجانبان إلى التحضيرات الجارية لعقد الدورة التاسعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية المزمع عقدها في 16 و17 مارس 2023م في نواكشوط بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، بالإضافة إلى أهم القضايا التي تحملها أجندة الدورة 49، بما فيها أفغانستان، وظاهرة الإسلاموفوبيا، ومنطقة الساحل وبحيرة تشاد، وغيرها من القضايا.بدوره، أشاد معالي الأمين العام بالدور الذي تقوم به وكالة بيت مال القدس الشريف، وبدعم المملكة المغربية للوكالة؛ من أجل القيام بواجبها.// انتهى //21:16ت م0185