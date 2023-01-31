الرياض 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واسزار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA جياني إنفانتينو - اليوم- منطقة البيت السعودي في العاصمة البحرينية المنامة، الذي افتتح أمس ويستمر حتى مساء غدٍ تزامنًا مع انعقاد اجتماع الجمعية العمومية الثالث والثلاثين للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.وتجوَّل رئيس الفيفا في البيت السعودي واطلع على أهم أركان ملف السعودية لاستضافة كأس آسيا في نسختها التاسعة عشرة، وهو الملف الذي يحمل شعار "معًا لمستقبل آسيا".وتعرَّف إنفانتينو على الملاعب المرشَّحة لاستضافة المباريات، وتاريخ المنتخب السعودي في كأس آسيا، وتوثيق المحطات التي حقَّق فيها الصقور الخضر اللقب ثلاث مرات 1984. 1988. 1996.// انتهى //21:16ت م0186