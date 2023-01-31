الأحساء 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واسرأسَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر، محافظ الأحساء رئيس اللجنة العليا لمنتدى الأحساء-اليوم- اجتماعَ اللجنة، بحضور أعضاء اللجنة العليا التي تضم ممثلين لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، وزارة السياحة، وزارة الاستثمار، وزارة البيئة والمياه والزراعة،وجامعة الملك فيصل، وأمانة الأحساء، والتجمع الصحي بالأحساء، وغرفة الأحساء، وشركة أرامكو السعودية، والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وذلك بمقر المحافظة .وثمَّن سموُّه رعايةَ سموِّ أميرِ المنطقة الشرقية للمنتدى 2023، مؤكدًا ما تحظى به الأحساء من اهتمام ودعم ومبادرات نوعية تتبنَّاها جهات الدولة الاستثمارية والتنموية المختلفة؛ لإحداث تنمية شاملة ومستدامة في الأحساء، مشددًا على أهمية تتابع الترتيبات لتنظيم دورة متميّزة للمنتدى، بما يواكب جهود ومبادرات التنمية المناطقية الشاملة في إطار رؤية السعودية 2030م.واطَّلَعَ سموُّه على برنامج المنتدى ومحاوره التي ركَّزت على نقاط القوة والمزايا النسبية التي تتمتع بها الأحساء، وما تزخر به من مقومات وفرص استثمارية وإمكانات واعدة.من جهته، أوضح معالي عضو اللجنة العليا، رئيس مجلس أمناء المنتدى المهندس عبداللطيف العثمان، أن المنتدى يعدُّ أهم فعالية تنموية وأبرز حدث اقتصادي واستثماري في الأحساء، متطلعاً أن يُقدَّم في نسخة متميّزة تواكب دوره في صناعة شراكات تنموية فاعلة تُسهم في جذب المشاريع والاستثمارات، وتحفيز إسهامات القطاع الخاص؛ لدعم مسيرة التنمية والتطور في الأحساء.فيما أفاد رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء عبدالعزيز الموسى ، أن الغرفة وشريكها الإستراتيجي "أرامكو السعودية" يعملان بجد على تقديم نسخة استثنائية للمنتدى، ولفت النظر إلى أن محاور المنتدى ستتضمَّن؛ فرص الطاقة النظيفة في عصر التحول والاستدامة،وآفاق الاستثمار والتحول في الرعاية الصحية، والاستثمار واقتصاد المستقبل،والسياحة بين التنمية والاستدامة، وأثر المحتوى المحلي في الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة واقتصاد المستقبل.// انتهى //21:19ت م0188