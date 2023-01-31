القاهرة 9 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واسالتقى سكرتيرَ مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف اليوم ،وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي يزور موسكو حالياً.وأفاد المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد - في تصريح له- أنه جرى - خلال اللقاء- بحث العلاقات الثنائية بين القاهرة وموسكو، وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح البلدين، إضافة إلى مناقشة عددٍ من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.//انتهى//21:36ت م0190