سياسي / سكرتيرَ مجلس الأمن الروسي يلتقي وزير الخارجية المصري
الثلاثاء 1444/7/9 هـ الموافق 2023/01/31 م واس
القاهرة 9 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واس
التقى سكرتيرَ مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف اليوم ،وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي يزور موسكو حالياً.
وأفاد المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد - في تصريح له- أنه جرى - خلال اللقاء- بحث العلاقات الثنائية بين القاهرة وموسكو، وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح البلدين، إضافة إلى مناقشة عددٍ من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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21:36ت م
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