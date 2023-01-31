تكساس 9 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واسأعلن حاكم ولاية تكساس الأمريكية جريج أبوت، إقامة أول جدار حدودي للولاية على الإطلاق؛ لمعالجة تدفق المهاجرين القادمين عبر الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.وأوضح أبوت، في مؤتمر صحفي أن موقع بناء الجدار الحدودي سيكون في سان بينيتو بالولاية، مؤكداً أن ولاية تكساس اتخذت منذ عامين إجراءً تاريخياً غير مسبوق بالموافقة على تأمين الحدود.وأفاد أن الجدار سيساعد على وقف تصاعد الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات والأسلحة التي تتدفق إلى الولايات المتحدة.//انتهى//21:46ت م0192