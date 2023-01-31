لندن 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واستوقَّع صندوق النقد الدولي (IMF)، في تقريرٍ نشر اليوم، أن اقتصاد المملكة المتحدة سينكمش بنسبة 0.6٪ في عام 2023م؛ مما يجعلها الدولة الوحيدة بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة التي تشهد انكماشًا.وعزا صندوق النقد الدولي هذا التوقُّع للأداء الضعيف بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، وارتفاع تكاليف الرهن العقاري، وزيادة الضرائب، ونقص العمالة المستمر.وعلى الرغم من التوقعات المخفضة، أفاد الصندوق أن المملكة المتحدة تسير الآن "على المسار الصحيح”، غير أنه من المرجح أن تكون التوقعات الاقتصادية الأخيرة مصدر قلق للأسر التي تواجه بالفعل زيادة تكاليف المعيشة.// انتهى //22:06ت م0196