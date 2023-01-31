اقتصادي/ صندوق النقد الدولي يتوقَّع انكماش اقتصاد المملكة المتحدة بنسبة 0.6٪ في عام 2023م
الثلاثاء 1444/7/9 هـ الموافق 2023/01/31 م واس
لندن 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واس
توقَّع صندوق النقد الدولي (IMF)، في تقريرٍ نشر اليوم، أن اقتصاد المملكة المتحدة سينكمش بنسبة 0.6٪ في عام 2023م؛ مما يجعلها الدولة الوحيدة بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة التي تشهد انكماشًا.
وعزا صندوق النقد الدولي هذا التوقُّع للأداء الضعيف بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، وارتفاع تكاليف الرهن العقاري، وزيادة الضرائب، ونقص العمالة المستمر.
وعلى الرغم من التوقعات المخفضة، أفاد الصندوق أن المملكة المتحدة تسير الآن "على المسار الصحيح”، غير أنه من المرجح أن تكون التوقعات الاقتصادية الأخيرة مصدر قلق للأسر التي تواجه بالفعل زيادة تكاليف المعيشة.
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