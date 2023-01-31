حائل 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واسأكدَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة حائل، أن إقامة رالي حائل تويوتا الدولي في نسخته الـ 19 كجولة أولى من بطولة كأس العالم للراليات 2023 م يؤكد مكانته العالمية ونجاحه المستمر، منوِّهاً بدعم خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود، وسموِّ وليِّ عهده الأمين - حفظهما الله - لأن يكون رالي حائل تويوتا الدولي بصمة تنظيمية سعودية بكوادر وطنية، وبمتابعة من سموِّ أمير منطقة حائل، وسموِّ وزير الرياضة، وسموِّ رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية .وأشاد سموُّه بجهود الجهات الأمنية وحرصها على سلامة وأمن المشاركين في الرالي امتداداً لدور رجال الأمن المشهود بمتابعة ودعم من سموِّ وزير الداخلية، مشيراً إلى تكامل الأداء بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص في المنطقة، وتفاني وحرص أعضاء اللجان التنظيمية لتحقيق مستويات تنظيمية أفضل ، داعياً الله أن يوفق الجميع ويكتب السلامة للمتسابقين، ويستمتع المشاركون بقضاء أوقات سعيدة في حائل.// انتهى //22:07ت م0197