العلا 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واسينظِّم الاتحاد السعودي للهجن بالتعاون مع الهيئة الملكية للعلا، منافسات كأس العلا للهجن خلال المدة من 14 - 17 مارس المقبل،من خلال 16 شوطاً، بواقع 6 أشواط مخصصة لرياضة الماراثون، وعشرة أشواط لسباقات الهجن.ويأتي السباق في محافظة العلا حرصاً على رياضة الهجن، واهتماماً بتطويرها كرياضة عريقة تعدُّ جزءاً من إرث المملكة وثقافتها، إضافة إلى تاريخ العلا العريق المملوء بالمواقع الأثرية والثقافية والطبيعة الخلابة والمذهلة.وتولي قيادة المملكة –أيدها الله- رياضة الهجن وسباقاتها اهتماماً خاصاً، وتسعى إلى تطويرها وفق رؤية طموحة تواكب التقدم، وتحافظ على تراث وأصالة المملكة، التي تعدُّ الاهتمام بسباقات الهجن جزءاً مهماً من إرثها وثقافتها.وتهدف سباقات كأس العلا للهجن إلى تسليط الضوء على رياضة الهجن، وإظهار ارتباطها بمحافظة العلا منذ القدم، مع إبراز الاهتمام والتطور الذي تحظى به رياضة الهجن، فضلاً عن التأكيد على القيمة الرياضية والتاريخية لهذه الرياضة في المملكة، وتعزيز الاهتمام بثقافة وسباقات الهجن.وتأتي أهمية مثل هذه السباقات لجذب عشاق الهجن من المواطنين والمقيمين والسياح، إذ حجزت هذه الرياضة مكانتها بوصفها أكثر الرياضات شعبية وعراقة في الجزيرة العربية.يُذكر أن كأس العلا للهجن سيشعل منافسة نوعية ذات أهمية قصوى بين الهجن الأغلى في العالم، التي تعدُّ من نخبة النخبة؛ لذلك ستكون جوائز السباق هي الأغلى.// انتهى //23:31ت م0205