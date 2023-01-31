الرياض 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واستصدر فريقا الخويلدية والعدالة مجموعتي بطولة المملكة لكرة اليد لدرجة الناشئين للأندية أبطال المناطق، بعد تحقيقهما الانتصار الثاني في دور المجموعات من البطولة،التي تقام منافستها على صالة مدينة الملك فيصل الرياضية بجازان، وتستمر حتى يوم السبت القادم 4 فبراير 2023م.وأسفرت نتائج مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات التي جرت اليوم، عن فوز الخويلدية على عرعر (32-19)، وتغلَّب أحد على الفتح (30-32)، وذلك ضمن المجموعة الأولى، ليتصدر الخويلدية ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة برصيد 4 نقاط، يتبعه الفتح ثانياً وأحد ثالثاً بنقطتين لكلٍ منهما وبفارق الأهداف بينهما، ويقع فريق عرعر في المركز الرابع للمجموعة بدون أي نقاط.وفي المجموعة الثانية، فاز العدالة على عكاظ بنتيجة (38-14)، وحقق الخالدي الانتصار على التهامي بنتيجة (13-24)، وتصدر العدالة ترتيب المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة برصيد 4 نقاط، يليه فريقا عكاظ والخالدي في المركزين الثاني والثالث تباعاً بنفس الرصيد بنقطتين، وبفارق الأهداف، ويقع التهامي رابعاً بدون أي نقطة.ومن المقرر أن تختتم مباريات دور المجموعات يوم غدٍ بإقامة أربع مباريات، إذ ستنطلق المباريات عند الساعة 2:00 مساءً بمواجهة عرعر مع أحد، وسيتبعها عند الساعة 3:30 مساءً مواجهة الفتح مع الخويلدية، وذلك ضمن المجموعة الأولى، وفي المجموعة الثانية، سيلتقي التهامي مع عكاظ عند الساعة 5:00 مساءً، وستختتم مباريات الجولة الثالثة بلقاء العدالة مع الخالدي عند الساعة 6:30 مساءً.// انتهى //23:35ت م0206