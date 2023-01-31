روما 9 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واسأظهرت بيانات رسمية إيطالية اليوم زيادة في معدل النمو الاقتصادي السنوي للعام 2022 بنحو 2ر0 في المئة عن التقديرات الحكومية ليقارب 4 في المئة مع تراجع طفيف في الربع الأخير.وقال المعهد الايطالي للاحصاء (ايستات) في نشرته الدورية إن الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي حقق في العام 2022 نمواً سنوياً إجمالياً بنسبة 9ر3 في المئة عن العام 2021 أي ما يزيد على تقديرات الحكومة الإيطالية الاقتصادية والمالية بنسبة 7ر3 في المئة.وأضاف أن الناتج المحلي الإجمالي قد انخفض في الربع الرابع من العام 2022 بنسبة 1ر0 في المئة مقارنة بالربع الذي سبقه، فيما سجل نمواً بنسبة 7ر1 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021.وعد أن تراجع الناتج المحلي في الربع الرابع من العام 2022 يشكل انعكاساً في الاتجاه مقارنة بنمو فصلي محقق بلغت نسبته 5ر0 في المئة في الربع الثالث من العام ذاته اذ يأتي بعد سبعة فصول متتالية من النمو المتواصل.وأوضح المعهد أن التراجع المسجل في الربع الأخير من العام الماضي يعكس "انخفاضاً في القيمة المضافة في قطاع الزراعة والغابات وصيد الأسماك وفي قطاع الصناعة ونمواً في قطاع الخدمات.وفي سياق متصل ذكر (ايستات) أن معدل النمو المكتسب لعام 2023 الجاري يبلغ 4ر0 في المئة بناءً على الاتجاه الختامي لعام 2022 وذلك في "حال سجلت جميع أرباع هذا العام تغيراً صفرياً في الناتج المحلي الإجمالي".//انتهى//23:56ت م0209