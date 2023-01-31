نيويورك 10 رجب 1444 هـ الموافق 1 فبراير 2023 م واسدعت المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ميانمار نولين هايزر، إلى مزيد من الوحدة -إقليمياً ودولياً- لدعم عملية تقودها ميانمار لإنهاء العنف والمعاناة ومساعدة البلاد على العودة إلى طريق الديمقراطية الموجهة بإرادة الشعب.وأكدت هايزر في بيان صحفي مساء الثلاثاء أهمية تقديم المساعدات الإنسانية واتخاذ موقف موحد من خطط الجيش للانتخابات، وحماية المدنيين، بما في ذلك الأشخاص داخل ميانمار واللاجئون.وأشارت إلى أنه ينبغي على المجتمع الدولي أن يتعاونوا مع الجهات الإنسانية الفاعلة بما في ذلك الشبكات الإنسانية المحلية لتوسيع نطاق المساعدة المطلوبة بشكل عاجل لجميع المحتاجين دون تمييز،من خلال جميع القنوات المتاحة.//انتهى//00:12ت م0001