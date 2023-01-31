لندن 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واستأهل نادي نيوكاسل اليوم إلى المباراة النهائية ببطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه ساوثهامبتون بهدفين مقابل هدف، في إياب الدور قبل النهائي من مسابقة.وسجل نيوكاسل الهدف الأول عبر اللاعب "شون لونجستاف" في الدقيقة الخامسة قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقه 21. فيما سجل ساوثهامبتون الهدف الوحيد عبر اللاعب "تشي أدامز" في منتصف الشوط الأول.// انتهى //01:44ت م0006